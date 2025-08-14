Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

14 августа, 10:14

Русский бизнесмен с Аляски рассказал, за что жители штата должны благодарить СССР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rex Lisman

Коренное население Аляски обязано частью своих нынешних благ политике Советского Союза времён холодной войны. Такое заявление в разговоре с РИА «Новости» сделал русско-американский предприниматель из Анкориджа.

«Фактически то, что коренные народы Аляски имеют сейчас, они получили благодаря СССР», — подчеркнул бизнесмен.

Он напомнил, что в конце 1960-х СССР использовал тему угнетения аборигенов Аляски как ответ на критику США о нарушениях прав человека. По его словам, это заставило Вашингтон действовать — в 1971 году был принят закон ANCSA, закрепивший за коренными жителями обширные земли и финансовые компенсации. Отдельно бизнесмен отметил, что многие местные жители, знающие историю, признают эту связь.

В Кремле раскрыли впечатляющий состав делегации России для переговоров с США на Аляске
Напомним, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. Главной темой обсуждения будет урегулирование украинского конфликта. Первый самолёт российской делегации уже отправился на Аляску для подготовки к исторической встрече президентов. Вскоре в США вылетит самолёт с журналистами кремлёвского пула. Кроме того, СМИ сообщили, что в Анкоридж был доставлен президентский лимузин Aurus.

Анастасия Никонорова
