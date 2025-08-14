Коренное население Аляски обязано частью своих нынешних благ политике Советского Союза времён холодной войны. Такое заявление в разговоре с РИА «Новости» сделал русско-американский предприниматель из Анкориджа.

Он напомнил, что в конце 1960-х СССР использовал тему угнетения аборигенов Аляски как ответ на критику США о нарушениях прав человека. По его словам, это заставило Вашингтон действовать — в 1971 году был принят закон ANCSA, закрепивший за коренными жителями обширные земли и финансовые компенсации. Отдельно бизнесмен отметил, что многие местные жители, знающие историю, признают эту связь.