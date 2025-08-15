Трамп вылетел на Аляску для встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп отправился с авиабазы Эндрюс на Аляску для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. За вылетом главы Белого дома наблюдали журналисты пресс-пула.
Видео © X / MargoMartin47
По данным расписания, опубликованного администрацией Трампа, переговоры в Анкоридже стартуют в 11:00 по местному времени (22:00 мск). Запланировано, что американский президент покинет Аляску в 17:45 (04:45 мск) и направится обратно в Вашингтон.
Напомним, что переговоры Владимира Путина с американским коллегой начнутся сегодня вечером на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. О том, что известно на данный момент, читайте в материале Life.ru. Американская пресса заявляет, что российского лидера примут с высочайшими почестями.
Обложка © X / MargoMartin47