Трамп вылетел на Аляску для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп отправился с авиабазы Эндрюс на Аляску для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. За вылетом главы Белого дома наблюдали журналисты пресс-пула.

По данным расписания, опубликованного администрацией Трампа, переговоры в Анкоридже стартуют в 11:00 по местному времени (22:00 мск). Запланировано, что американский президент покинет Аляску в 17:45 (04:45 мск) и направится обратно в Вашингтон.