Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 11:50

Российский рынок акций растёт в преддверии встречи Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи превысил отметку в 3000 пунктов впервые с конца апреля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanley Kalvan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanley Kalvan

Индекс Мосбиржи впервые за многие месяцы достиг 3 000,64 пункта, а индекс РТС — 1 185,06 пункта, оба демонстрируют рост на 0,78%. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок по состоянию на 13:22 мск.

Пятью минутами позже, к 13:27 мск, их рост замедлился до 0,75%, установившись на уровнях 2 999,76 и 1 184,71 пункта соответственно. В последний раз индекс Мосбиржи достигал отметки в 3 000 пунктов 28 апреля 2025 года.

Индекс Мосбиржи полетел вверх после слов Трампа о переговорах Путина и Уиткоффа
Индекс Мосбиржи полетел вверх после слов Трампа о переговорах Путина и Уиткоффа

В прошлый раз солидный рост индекса Мосбиржи был зафиксирован 7 августа — после заявлений об исторической встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда показатель превысил 2900 пунктов.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Мосбиржа
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar