Российский рынок акций растёт в преддверии встречи Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи впервые за многие месяцы достиг 3 000,64 пункта, а индекс РТС — 1 185,06 пункта, оба демонстрируют рост на 0,78%. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок по состоянию на 13:22 мск.

Пятью минутами позже, к 13:27 мск, их рост замедлился до 0,75%, установившись на уровнях 2 999,76 и 1 184,71 пункта соответственно. В последний раз индекс Мосбиржи достигал отметки в 3 000 пунктов 28 апреля 2025 года.