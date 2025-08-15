Российский рынок акций растёт в преддверии встречи Путина и Трампа
Индекс Мосбиржи превысил отметку в 3000 пунктов впервые с конца апреля
Индекс Мосбиржи впервые за многие месяцы достиг 3 000,64 пункта, а индекс РТС — 1 185,06 пункта, оба демонстрируют рост на 0,78%. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок по состоянию на 13:22 мск.
Пятью минутами позже, к 13:27 мск, их рост замедлился до 0,75%, установившись на уровнях 2 999,76 и 1 184,71 пункта соответственно. В последний раз индекс Мосбиржи достигал отметки в 3 000 пунктов 28 апреля 2025 года.
В прошлый раз солидный рост индекса Мосбиржи был зафиксирован 7 августа — после заявлений об исторической встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда показатель превысил 2900 пунктов.