Индекс Мосбиржи превысил 2 900 пунктов после заявлений о встрече Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи впервые с 6 июня 2025 года превысил уровень 2 900 пунктов, продемонстрировав рост более чем на 5%. Данные об этом приводятся по итогам торгов.

Рост котировок последовал после заявления помощника президента России Юрия Ушакова о предстоящей встрече глав РФ и США. По его словам, переговоры состоятся в ближайшие дни.

На 11:52 мск индекс Мосбиржи поднялся до 2 902,8 пункта, а индекс РТС — до 1 140,2 пункта, прибавив по 4,99%. К 11:57 мск темпы роста ускорились до 5,26%, и показатели достигли 2 910,08 и 1 143,19 пункта соответственно.