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6 августа, 18:44

Индекс Мосбиржи полетел вверх после слов Трампа о переговорах Путина и Уиткоффа

Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые с 25 июля после заявления Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanley Kalvan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanley Kalvan

На вечерней торговой сессии индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) продолжил рост и впервые с 25 июля 2025 года преодолел отметку в 2 800 пунктов. Данные торговой площадки подтверждают этот рост.

К 20:20 по московскому времени значение индекса увеличилось на 0,53%, достигнув 2 801,05 пункта. Спустя пять минут рост немного ускорился, и показатель составил 2 801,84 пункта, что на 0,56% выше предыдущего значения.

Ранее, по результатам основной торговой сессии в среду, индекс Мосбиржи закрылся с падением на 0,78%, остановившись на отметке 2 764,62 пункта. Долларовый индекс РТС также снизился на 0,96%, опустившись до 1 086,05 пункта.

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Эксперты связывают реакцию индекса со словами президента США Дональда Трампа, который заявил, что в ходе переговоров его спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным был достигнут большой прогресс в украинском урегулировании. Встреча лидера РФ и представителя главы Белого дома состоялась сегодня в Москве. В Кремле назвали переговоры конструктивными и полезными для обеих сторон.

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Никита Никонов
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