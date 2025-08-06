Индекс Мосбиржи полетел вверх после слов Трампа о переговорах Путина и Уиткоффа

На вечерней торговой сессии индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) продолжил рост и впервые с 25 июля 2025 года преодолел отметку в 2 800 пунктов. Данные торговой площадки подтверждают этот рост.

К 20:20 по московскому времени значение индекса увеличилось на 0,53%, достигнув 2 801,05 пункта. Спустя пять минут рост немного ускорился, и показатель составил 2 801,84 пункта, что на 0,56% выше предыдущего значения.