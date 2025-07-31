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31 июля, 11:30

Курс доллара на внебиржевых торгах рухнул до 77,8 рубля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sebaguir

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sebaguir

Курс американского доллара на внебиржевом рынке утром 31 июля неожиданно просел сразу на три рубля. Торги открылись на отметке 81,66 рубля, однако в течение сессии доллар подешевел до 77,8 рубля. Падение составило около 3,73%.

31 июля Центробанк зафиксировал рост курса доллара на 0,3850 рубля, до 81,8347 рубля. Евро, в свою очередь, незначительно подешевел, потеряв 0,0462 рубля и остановившись на отметке 94,9514 рубля.
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Мария Любицкая
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