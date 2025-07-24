Россиянам рассказали, сколько будет стоить доллар в сентябре

Курс доллара в сентябре ожидается на уровне около 90 рублей. Об этом рассказал научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в интервью агентству «Прайм».

По мнению эксперта, рост американской валюты будет постепенным и умеренным. Ранее прогнозировалось повышение до 95 рублей, однако сейчас такая перспектива кажется менее вероятной.

Увеличение курса, по словам Остапковича, связано с ростом импортных закупок. Кроме того, влияние окажет продолжающийся туристический сезон — россияне, планирующие зарубежные поездки, обменивают рубли на доллары, поддерживая спрос на валюту.

В свою очередь аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов считает, что после ближайшего заседания ЦБ по ключевой ставке курс доллара составит 78-80 рублей. При этом к концу года эксперт прогнозирует доллар в диапазоне 90-95 рублей.

«На курс рубля в первую очередь будут влиять результаты заседания Банка России по ключевой ставке. Рынок уже ожидает ее снижения на 1–2 процентных пункта, поэтому наиболее вероятно, что курс рубля в ближайшую неделю останется неизменным. При этом существенный пересмотр прогнозов или неожиданное изменение риторики ЦБ могут привести к переоценке валютных фьючерсов», — приводит слова специалиста «Газета.ru».

Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 июля.