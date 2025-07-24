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24 июля, 04:31

Россиянам рассказали, сколько будет стоить доллар в сентябре

Экономист Остапкович: В сентябре доллар приблизится к 90 рублям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Korobcorp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Korobcorp

Курс доллара в сентябре ожидается на уровне около 90 рублей. Об этом рассказал научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в интервью агентству «Прайм».

По мнению эксперта, рост американской валюты будет постепенным и умеренным. Ранее прогнозировалось повышение до 95 рублей, однако сейчас такая перспектива кажется менее вероятной.

Увеличение курса, по словам Остапковича, связано с ростом импортных закупок. Кроме того, влияние окажет продолжающийся туристический сезон — россияне, планирующие зарубежные поездки, обменивают рубли на доллары, поддерживая спрос на валюту.

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В свою очередь аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов считает, что после ближайшего заседания ЦБ по ключевой ставке курс доллара составит 78-80 рублей. При этом к концу года эксперт прогнозирует доллар в диапазоне 90-95 рублей.

«На курс рубля в первую очередь будут влиять результаты заседания Банка России по ключевой ставке. Рынок уже ожидает ее снижения на 1–2 процентных пункта, поэтому наиболее вероятно, что курс рубля в ближайшую неделю останется неизменным. При этом существенный пересмотр прогнозов или неожиданное изменение риторики ЦБ могут привести к переоценке валютных фьючерсов», — приводит слова специалиста «Газета.ru».

Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится в пятницу, 25 июля.

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Ранее сообщалось, что курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с мая 2023 года. Одновременно снижение показал и курс евро, который потерял 5,59% своей стоимости, опустившись до 86,549 рубля.

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Тимур Хингеев
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