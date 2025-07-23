На графике курса доллара появится круглая отметка. Сколько будет стоить рубль на следующей неделе Уже со следующей недели на валютном рынке начнутся перемены. Курс доллара сдвинется с двухлетних минимумов. На чём основан такой прогноз экономистов, как меняется обстановка на валютном рынке и сколько будет стоить рубль в конце июля? 22 июля, 21:20 Экономисты сделали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monster Ztudio

Каких событий ждут экономисты на следующей неделе

Курсы иностранных валют всё ещё на минимумах с мая 2023 года. Рубль стабилен. Волатильность минимальна. Курс доллара — в районе 78,3, евро — 91,5, юаня — 10,85 рубля. Так охарактеризовал ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В ближайшие дни может произойти несколько важных для финансового рынка событий, и валютная волатильность наверняка расширится. Курсы иностранных валют скорее уже оттолкнутся с многолетнего дна вверх, чем продолжат падать. В эту пятницу, 25 июля, ожидается снижение ключевой ставки ЦБ, причём сразу на 200 б.п. Послабление ДКП априори против нацвалюты. Баланс экспорта и импорта, зависящий от ставки фондирования, сейчас будет больше откликаться на фактор ключевой ставки. На эти моменты обратил внимание Михаил Зельцер.

— У рубля в третьей декаде июля есть все шансы сохранить узкий коридор торгов против доллара, евро и юаня. На рынке по-прежнему отсутствует крупный интерес к иностранной валюте, а ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России в пятницу вряд ли станет существенным, чтобы изменить текущий рыночный баланс (консенсус-прогноз экспертов составляет 18—19%), — отметил начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Прогноз курса рубля на следующую неделю

Михаил Зельцер считает, что ещё до конца июля есть высокая вероятность возврата курса доллара к круглой отметке 80, а юаня — 11 рублей. Среднесрочно ожидается восстановление доллара в область 85–90, а юаня — в границы 11,5–12 рублей.

— Ожидается, что после заседания Банка России 25 июля возможно умеренное ослабление рубля в связи с вероятным снижением ключевой ставки. Тем не менее в период с 28 июля по 1 августа курс рубля, предположительно, сохранится в коридоре 77–80 рублей за доллар. Фундаментальные показатели российской валюты демонстрируют устойчивость, что подтверждается продолжающимся ростом индекса государственных облигаций RGBI и стабильным спросом на ОФЗ, — рассказал аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

Текущие недельные ориентиры по доллару, по мнению Спартака Соболева, составляют 77,4–79 рублей, а по евро — 88–92,5 рубля. При этом юань, с высокой вероятностью, будет торговаться в коридоре 10,8–11 рублей.

— Базовый сценарий заключается в понижении ставки на 200 базисных пунктов, до 18% годовых с текущего значения в 20%. При таком раскладе доллар США может вернуться к 79 рублям в моменте примерно. Если решения регулятора и его комментарии удовлетворят банки и крупных участников рынка, американская валюта сможет закрепиться в диапазоне 79–80 рублей, — рассказал владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

По его словам, очень важен и геополитический компонент. В зависимости от новостей новую неделю доллар может провести в рамках 78–80 рублей, ближе к верхней границе коридора, евро — 91–94 рубля.

Ожидается, что рубль продолжит торговаться в диапазоне 77–82 за доллар США. Поддержку ему оказывают высокая ключевая ставка, которая сейчас составляет 20%, и геополитические риски (включая ситуацию на Ближнем Востоке), что держит курс рубля достаточно стабильным. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева