Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с мая 2023 года
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Курс доллара на российском межбанковском рынке 10 июля опустился ниже отметки в 75 рублей, что произошло впервые с 11 мая 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки «Финам».
По состоянию на 19:27 по московскому времени, американская валюта демонстрировала снижение на 5,25%, достигнув уровня 74,0368 рубля. К 19:37 падение ещё незначительно ускорилось, и курс доллара зафиксировался на отметке 74,03 рубля (минус 5,26%).
Одновременно с долларом снижение показал и курс евро, который потерял 5,59% своей стоимости, опустившись до 86,549 рубля.
Ранее Life.ru разобрался, какой уровень пробьёт доллар на следующей неделе. На сложившуюся динамику курса влияет сразу несколько факторов, и прежде всего это ожидание снижения ключевой ставки ЦБ, а также геополитические риски.