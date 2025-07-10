Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с мая 2023 года

Курс доллара на российском межбанковском рынке 10 июля опустился ниже отметки в 75 рублей, что произошло впервые с 11 мая 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки «Финам».

По состоянию на 19:27 по московскому времени, американская валюта демонстрировала снижение на 5,25%, достигнув уровня 74,0368 рубля. К 19:37 падение ещё незначительно ускорилось, и курс доллара зафиксировался на отметке 74,03 рубля (минус 5,26%).

Одновременно с долларом снижение показал и курс евро, который потерял 5,59% своей стоимости, опустившись до 86,549 рубля.