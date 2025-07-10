«Окажутся в убытке»: Россиянам объяснили, почему опасно вкладываться в биткоин

Криптовалюта – рискованный инструмент для инвестиций из-за волатильности, затяжного процесса обмена и операционных сложностей. Такое мнение высказал аналитик банковской сферы Андрей Бархота.

«Биткоин ничем не обеспечен, и какой будет динамика его курса в дальнейшем, никто не знает. Возможно, это был максимум, и уже в следующем месяце цена вполне может упасть, например, до 80 тысяч долларов. Тогда инвесторы окажутся в убытке», — подчеркнул специалист в беседе с «Москвой 24».

Бархота дополнил, что в выигрыше оказались ранние инвесторы, купившие биткоин по минимальной цене. Они имеют возможность продать активы и получить огромную прибыль. Сейчас же благоприятный момент упущен, и будущее криптовалюты неопределенно, объяснил эксперт.

Важно учитывать, что конвертация биткоина в другую валюту – процесс не мгновенный, требующий нескольких этапов. Например, сначала может потребоваться обмен биткоина на доллары, а затем уже на рубли. Эта процедура может занять от 24 часов до нескольких дней. За это время курс криптовалюты может снизиться, что приведёт к финансовым потерям для владельца, пояснил Бархота.

Кроме того, существует значительный риск столкнуться с мошенничеством. Также присутствуют операционные риски. Например, в случае сбоя при конвертации через криптовалютную биржу, средства могут быть заблокированы, и инвестор потеряет деньги. В итоге есть вероятность потерять все свои вложения, предупредил эксперт.