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10 июля, 13:50

«Окажутся в убытке»: Россиянам объяснили, почему опасно вкладываться в биткоин

Экономист Бархота: Биткоин — ненадёжный вид вложения из-за операционных рисков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PXLR Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PXLR Studio

Криптовалюта – рискованный инструмент для инвестиций из-за волатильности, затяжного процесса обмена и операционных сложностей. Такое мнение высказал аналитик банковской сферы Андрей Бархота.

«Биткоин ничем не обеспечен, и какой будет динамика его курса в дальнейшем, никто не знает. Возможно, это был максимум, и уже в следующем месяце цена вполне может упасть, например, до 80 тысяч долларов. Тогда инвесторы окажутся в убытке», — подчеркнул специалист в беседе с «Москвой 24».

Бархота дополнил, что в выигрыше оказались ранние инвесторы, купившие биткоин по минимальной цене. Они имеют возможность продать активы и получить огромную прибыль. Сейчас же благоприятный момент упущен, и будущее криптовалюты неопределенно, объяснил эксперт.

Важно учитывать, что конвертация биткоина в другую валюту – процесс не мгновенный, требующий нескольких этапов. Например, сначала может потребоваться обмен биткоина на доллары, а затем уже на рубли. Эта процедура может занять от 24 часов до нескольких дней. За это время курс криптовалюты может снизиться, что приведёт к финансовым потерям для владельца, пояснил Бархота.

Кроме того, существует значительный риск столкнуться с мошенничеством. Также присутствуют операционные риски. Например, в случае сбоя при конвертации через криптовалютную биржу, средства могут быть заблокированы, и инвестор потеряет деньги. В итоге есть вероятность потерять все свои вложения, предупредил эксперт.

14 лет молчания: Неизвестный внезапно активировал биткоины, подорожавшие до $2 млрд
14 лет молчания: Неизвестный внезапно активировал биткоины, подорожавшие до $2 млрд

Напомним, что накануне биткоин обновил исторический максимум. На крупнейшей площадке по торговле криптовалютой Binance биткоин поднялся до отметки 111 907,49 доллара.

Дарья Нарыкова
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