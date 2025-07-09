Биткоин обновил исторический максимум, превысив $112 000
Биткоин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations
Курс биткоина обновил исторический максимум, впервые превысив 112 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coinbase. На крупнейшей площадке по торговле криптовалютой Binance биткоин поднялся до отметки 111 907,49 доллара.
После этого стоимость криптовалюты начала падать, сейчас биткоин торгуется по цене 111,844 долларов. (+2,60%). В пересчёте на российскую валюту это почти девять миллионов рублей.
Ранее Life.ru рассказывал, что британский майнер Джеймс Хауэллс, который уже на протяжении десяти лет безрезультатно разыскивает свой жёсткий диск с криптовалютными активами на свалке, решил приобрести участок на мусорном полигоне для продолжения своих поисков. Хауэллс начал заниматься майнингом в 2009 году и хранил свои цифровые средства на арендованном жёстком диске. Однако в 2013 году его бывшая подруга случайно выбросила этот диск. С тех пор Хауэллс не оставляет попыток его найти.