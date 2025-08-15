Песков назвал условие для трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского

Если встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом пройдёт плодотворно, можно будет обсуждать организацию трёхстороннего саммита, в котором будет участвовать и Владимир Зеленский. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.