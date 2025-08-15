Встреча Путина и Трампа
15 августа, 15:37

Песков назвал условие для трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского

Песков: Встреча с Зеленским зависит от итогов саммита Путина и Трампа

Обложка © Life.ru

Если встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом пройдёт плодотворно, можно будет обсуждать организацию трёхстороннего саммита, в котором будет участвовать и Владимир Зеленский. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Напомним, саммит лидеров пройдёт на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска, начало запланировано на 22:30 по Москве. Глава США собирается оказать гостю из России беспрецедентное гостеприимство и даже хочет лично встречать его на аэродроме. Дмитрий Песков уже сообщал, что самолёт с российским лидером прибудет в Анкоридж ровно в 11:00 по местному времени. По дороге глава РФ продолжит прорабатывать тезисы для саммита.

