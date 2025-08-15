Дмитриев встретился с Уиткоффом перед началом саммита Путина и Трампа
Кирилл Дмитриев встретился со Стивом Уиткоффом. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kadmitriev
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провёл рабочую встречу с американским визави Стивеном Уиткоффом перед встречей глав России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на Аляске. Об этом глава РФПИ рассказал в на личной странице в соцсети.
«Продолжим работу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и американской делегацией во главе с президентом США Дональдом Трампом на Аляске сегодня», — написал Дмитриев, сопроводив пост совместной фотографией с американским коллегой.
Напомним, что саммит президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске должен начаться сегодня в 22:30. Местные СМИ утверждают, что американский лидер готовится оказать гостю невиданно радушный приём и лично встретит на аэродроме. Трамп положительно отзывался о главе России, а также делал позитивные прогнозы о результатах встречи.