Обнимашки и время рукопожатия: Стало известно, на что ставят перед встречей Трампа и Путина

Встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске сегодня вечером стала поводом для активных ставок на платформе предсказаний Polymarket. Пользователи крипторынка оценивают различные сценарии переговоров, включая продолжительность рукопожатия и возможные темы пресс-конференции Трампа.

Шансы на то, что саммит состоится, выросли до 98%, хотя ещё несколько дней назад они не превышали 35%. При этом вероятность объятий лидеров оценивается всего в 9%. Большинство участников платформы (27%) считают, что рукопожатие продлится от 4 до 6 секунд, а 82% уверены, что Трамп не станет демонстрировать пренебрежение к российскому президенту.

Среди тем, которые, по мнению пользователей, Трамп затронет на пресс-конференции, чаще всего фигурируют Россия, Украина и «прекращение огня». Ожидается, что он упомянет эти слова более 15 раз, а также использует термины «миллион», «миллиард», «триллион». В числе других возможных тем — «война Байдена», «Северный поток», БРИКС, НАТО, санкции и дроны, причём чаще всего ставки делают на упоминание Владимира Зеленского.