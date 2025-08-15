Обнимашки и время рукопожатия: Стало известно, на что ставят перед встречей Трампа и Путина
Пользователи Polymarket стали делать ставки на исход встречи Путина и Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105
Встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске сегодня вечером стала поводом для активных ставок на платформе предсказаний Polymarket. Пользователи крипторынка оценивают различные сценарии переговоров, включая продолжительность рукопожатия и возможные темы пресс-конференции Трампа.
Шансы на то, что саммит состоится, выросли до 98%, хотя ещё несколько дней назад они не превышали 35%. При этом вероятность объятий лидеров оценивается всего в 9%. Большинство участников платформы (27%) считают, что рукопожатие продлится от 4 до 6 секунд, а 82% уверены, что Трамп не станет демонстрировать пренебрежение к российскому президенту.
Среди тем, которые, по мнению пользователей, Трамп затронет на пресс-конференции, чаще всего фигурируют Россия, Украина и «прекращение огня». Ожидается, что он упомянет эти слова более 15 раз, а также использует термины «миллион», «миллиард», «триллион». В числе других возможных тем — «война Байдена», «Северный поток», БРИКС, НАТО, санкции и дроны, причём чаще всего ставки делают на упоминание Владимира Зеленского.
Что касается боевых действий, то шансы на их завершение к концу года упали с 80% в начале года до текущих 35%. При этом 30% пользователей Polymarket теперь считают, что Украина согласится уступить территории России — ещё несколько дней назад на этот вариант ставили лишь 11%.
Напомним, сегодня в 22:30 по мск стартует историческая встреча президентов. Примечательно, что Дональд Трамп собирается оказать Владимиру Путину беспрецедентный приём, лично встретив его на аэродроме. Ранее американский президент дал положительную оценку российскому лидеру, назвав его проницательным политиком. Кроме того, глава Белого дома отметил, что рассчитывает на результативность предстоящей встречи.