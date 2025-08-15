В Белом доме назвали встречу Путина и Трампа на Аляске исторической
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank
В Вашингтоне назвали историческими предстоящие переговоры российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
«Президент Дональд Трамп отправляется из Вашингтона на Аляску для участия в историческом саммите», — указано в сообщении Белого дома в соцсети Х.
Напомним, что сегодня вечером — в 22:30 по мск — на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске стартует важная встреча президентов. Примечательно, что Дональд Трамп собирается оказать Владимиру Путину беспрецедентный приём, лично встретив его на аэродроме. Ранее хозяин Белого дома озвучил лестные слова о Путине, охарактеризовав его как умного человека. Также лидер США выразил надежду, что саммит будет плодотворным.