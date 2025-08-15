Песков: Самолёт Путина приземлится в Анкоридже без опозданий

Самолёт президента РФ Владимира Путина должен приземлиться в Анкоридже точно в 11:00 по местному времени. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, общаясь с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, вылет российского лидера из Магадана, откуда он направится на встречу с хозяином Белого дома Дональдом Трампом, будет «пунктуальным» и произойдёт без задержек.

«В связи с тем, что ровно в 11 часов по тамошнему времени президент должен приземлиться (в Анкоридже). Его будет встречать у самолёта президент Трамп», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что в ходе авиаперелёта на Аляску Владимир Путин планирует заниматься изучением документов, включая детальную проработку всех ключевых тезисов, предназначенных для предстоящей встречи на высшем уровне с президентом США.

«Тезисы по всей проблематике, и хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования, но это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского урегулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике», — рассказал пресс-секретарь Путина.