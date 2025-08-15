«Погода там деловая»: Эксперт объяснил, прервёт ли суровый климат Аляски переговоры Трампа и Путина
Климатолог Карнаухов: Погодные условия на Аляске не помешают проведению саммита
Погодные условия на Аляске не помешают проведению важных переговоров между лидерами государств. Об этом в беседе с Life.ru заявил климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Андрей Карнаухов.
Я думаю, что вот в настоящий момент там погода должна быть достаточно хорошая, такая деловая, подходящая для переговоров. То есть нет изнуряющей жары, но при этом в принципе нет и каких-то диких холодов
По его словам, климат Аляски, хотя и считается суровым, значительно мягче, чем на Чукотке, расположенной по соседству. Регион находится на восточном побережье Тихого океана, что делает погоду более умеренной. Летом здесь частые затяжные дожди, но экстремальных температур нет.
Карнаухов добавил, что даже в случае урагана встреча не сорвётся, поскольку мероприятия проходят на военной базе, защищённой от непогоды. В последние годы на Аляске, как и в Сибири, наблюдаются аномалии — эти регионы нагреваются в 3–4 раза быстрее среднемировых показателей. Однако текущие условия благоприятны для диалога, и график вряд ли изменится из-за подобных сюрпризов.
Напомним, переговоры президентов начнутся сегодня в 22:30 на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. По данным американских коллег, хозяин Овального кабинета собирается принять российского гостя, оказав ему высочайшие почести. Он даже лично встретит его на аэродроме. Ранее Трамп назвал Путина умным человеком и выразил надежду, что их саммит на Аляске принесёт свои плоды.