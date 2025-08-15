«Погода там деловая»: Эксперт объяснил, прервёт ли суровый климат Аляски переговоры Трампа и Путина

Погодные условия на Аляске не помешают проведению важных переговоров между лидерами государств. Об этом в беседе с Life.ru заявил климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Андрей Карнаухов.

Я думаю, что вот в настоящий момент там погода должна быть достаточно хорошая, такая деловая, подходящая для переговоров. То есть нет изнуряющей жары, но при этом в принципе нет и каких-то диких холодов Андрей Карнаухов Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН

По его словам, климат Аляски, хотя и считается суровым, значительно мягче, чем на Чукотке, расположенной по соседству. Регион находится на восточном побережье Тихого океана, что делает погоду более умеренной. Летом здесь частые затяжные дожди, но экстремальных температур нет.