Регион
15 августа, 17:39

Джей Ди Вэнс поделился ожиданиями от исторической встречи Путина и Трампа на Аляске

Джей Ди Вэнс — о саммите Путина и Трампа: Молимся о мире в ближайшие дни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что надеется на позитивные итоги саммита главы России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом он написал на личной странице в соцсети X.

«Благодарны за лидерство президента Трампа сегодня, когда он отправляется на Аляску для встречи с президентом Путиным. Молимся о мире в ближайшие дни», — сказано в посте.

Напомним, что историческая встреча Владимира Путина с американским коллегой состоится в стенах военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Старт переговоров планируется на 22:30 по Москве. К настоящему моменту самолёт президента России уже находится в воздушном пространстве Соединённых Штатов.

