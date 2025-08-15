Джей Ди Вэнс поделился ожиданиями от исторической встречи Путина и Трампа на Аляске
Джей Ди Вэнс — о саммите Путина и Трампа: Молимся о мире в ближайшие дни
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что надеется на позитивные итоги саммита главы России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом он написал на личной странице в соцсети X.
«Благодарны за лидерство президента Трампа сегодня, когда он отправляется на Аляску для встречи с президентом Путиным. Молимся о мире в ближайшие дни», — сказано в посте.
Напомним, что историческая встреча Владимира Путина с американским коллегой состоится в стенах военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Старт переговоров планируется на 22:30 по Москве. К настоящему моменту самолёт президента России уже находится в воздушном пространстве Соединённых Штатов.