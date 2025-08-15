Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 17:25

Это знак: У прибывшего на Аляску Дмитриева произошла внезапная символическая встреча

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил медведя перед российко-американским саммитом в Аляске. Глава РФПИ опубликовал видео с четырёхлапым местным жителям в соцсети X.

Встреча Кирилла Дмитриева и медведя. Видео © X / kadmitriev

«Встретил медведя на Аляске перед американо-российским саммитом. Надеюсь, что это хороший знак», сказано в посте дипломата.

Дмитриев среагировал на медведя не так, как сделали бы большинство людей. Он словно увидел старого знакомого и целеустремлённо направился к нему и наверняка пожал бы лапу, если бы мишка не вспомнил, что у него есть очень срочные дела и не удрал в заросли.

Дмитриев согласился с Трампом в том, что ставки перед встречей на Аляске высоки
Напомним, что Кирилл Дмитриев по прибытию в Аляску встретился со своим американским коллегой Стивеном Уиткоффом. Также дипломат рассказал, что у него боевой настрой и он готов к сложным переговорам с командой главы США.

Обложка © X / kadmitriev

Юрий Лысенко
