Это знак: У прибывшего на Аляску Дмитриева произошла внезапная символическая встреча
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил медведя перед российко-американским саммитом в Аляске. Глава РФПИ опубликовал видео с четырёхлапым местным жителям в соцсети X.
Встреча Кирилла Дмитриева и медведя. Видео © X / kadmitriev
«Встретил медведя на Аляске перед американо-российским саммитом. Надеюсь, что это хороший знак», — сказано в посте дипломата.
Дмитриев среагировал на медведя не так, как сделали бы большинство людей. Он словно увидел старого знакомого и целеустремлённо направился к нему и наверняка пожал бы лапу, если бы мишка не вспомнил, что у него есть очень срочные дела и не удрал в заросли.
Обложка © X / kadmitriev