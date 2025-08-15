Встреча Путина и Трампа
15 августа, 12:03

Дмитриев согласился с Трампом в том, что ставки перед встречей на Аляске высоки

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев согласился с Дональдом Трампом в том, что ставки на переговорах на Аляске будут высоки.

«Правда», — прокомментировал Дмитриев пост Трампа про «высокие ставки» накануне российско-американского саммита.

«Солнечно и красиво»: Дмитриев показал фото Аляски из иллюминатора самолёта

Весь мир замер в ожидании встречи президентов РФ и США. Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся 15 августа в 22:00 мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Всё начнётся с беседы тет-а-тет, а продолжится переговорами делегаций. Ранее мы сообщали, кто представит Россию и США. Всё, что известно о встрече лидеров — в материале Life.ru.

Александра Вишнякова
