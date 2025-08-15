Дмитриев согласился с Трампом в том, что ставки перед встречей на Аляске высоки
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев согласился с Дональдом Трампом в том, что ставки на переговорах на Аляске будут высоки.
«Правда», — прокомментировал Дмитриев пост Трампа про «высокие ставки» накануне российско-американского саммита.
Весь мир замер в ожидании встречи президентов РФ и США. Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся 15 августа в 22:00 мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Всё начнётся с беседы тет-а-тет, а продолжится переговорами делегаций. Ранее мы сообщали, кто представит Россию и США. Всё, что известно о встрече лидеров — в материале Life.ru.