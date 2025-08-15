Дмитриев заявил, что у него боевой настрой в преддверии саммита Путина и Трампа

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев готов к сложным переговорам на саммите Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом РИА «Новости».

Дмитриев уточнил, что на переговорах президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа будут обсуждаться три ключевых направления: нормализация двусторонних отношений, экономическое сотрудничество и урегулирование украинского кризиса. По его словам, российская сторона намерена комплексно подойти к восстановлению полноформатного диалога с Вашингтоном.