Дмитриев заявил, что у него боевой настрой в преддверии саммита Путина и Трампа
Стивен Уиткофф и Кирилл Дмитриев в Аляске.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев готов к сложным переговорам на саммите Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом РИА «Новости».
«Боевое!» — кратко охарактеризовал своё настроение перед встречей глава РФПИ.
Дмитриев уточнил, что на переговорах президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа будут обсуждаться три ключевых направления: нормализация двусторонних отношений, экономическое сотрудничество и урегулирование украинского кризиса. По его словам, российская сторона намерена комплексно подойти к восстановлению полноформатного диалога с Вашингтоном.
Напоминаем, встреча Владимира Путина с американским коллегой пройдёт на территории американской военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Старт саммита запланирован на 22:30 по московскому времени. Американские журналисты пишут, что хозяин Белого дома хочет оказать гостю из РФ радушный приём и даже отправится встречать его лично на аэродроме. Пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что самолёт с Владимиром Путиным прибудет в Анкоридж ровно в 11:00 по местному времени.