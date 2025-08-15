Ту-214 с Путиным на борту вошёл в воздушное пространство США
Самолёт Ту-214, предположительно, с президентом РФ Владимиром Путиным на борту вошёл в воздушное пространство США. Судя по данным сервиса FlightRadar24, пройдено уже более половины пути до точки назначения.
Самолёт с Владимиром Путиным летит в Аляску. Скриншот © FlightRadar24
В настоящий момент за полётом президентского рейса наблюдает 160 тысяч человек.
Напомним, саммит президентов России и США пройдёт на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Начало переговоров назначено на 22:30 по Москве. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уточнял, что борт с президентом прибудет в Анкоридж точно в 11:00 по местному времени.
