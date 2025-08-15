Песков раскрыл планы Путина после встречи с Трампом

Президент РФ Владимир Путин после завершения саммита с американским лидером Дональдом Трампом посетит могилы советских лётчиков на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

По словам представителя Кремля, российский лидер намерен возложить цветы к местам захоронения военных и гражданских пилотов. Песков подчеркнул, что церемония состоится после рабочей программы, непосредственно перед вылетом.