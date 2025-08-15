Песков раскрыл планы Путина после встречи с Трампом
Президент РФ Владимир Путин после завершения саммита с американским лидером Дональдом Трампом посетит могилы советских лётчиков на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
По словам представителя Кремля, российский лидер намерен возложить цветы к местам захоронения военных и гражданских пилотов. Песков подчеркнул, что церемония состоится после рабочей программы, непосредственно перед вылетом.
Воздушный маршрут Аляска-Сибирь в годы Второй мировой войны использовался для переброски американских самолётов, поставляемых СССР в рамках программы ленд-лиза. Советские лётчики участвовали в их перегонке, некоторые погибли при выполнении этой миссии.
Напомним, сегодня в 22:30 на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске начнётся встреча президентов России и США. Президент США лично встретит Владимира Путина на аэродроме с особыми почестями. В администрации президента РФ уточнили, что самолёт прибудет в аэропорт Анкориджа в 11:00 (местное время). В ходе перелёта из Магадана глава государства займётся изучением материалов и проработкой основных вопросов предстоящих переговоров.