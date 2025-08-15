Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 18:41

Песков раскрыл планы Путина после встречи с Трампом

Песков: Путин после встречи с Трампом возложит цветы к могиле советских лётчиков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин после завершения саммита с американским лидером Дональдом Трампом посетит могилы советских лётчиков на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

По словам представителя Кремля, российский лидер намерен возложить цветы к местам захоронения военных и гражданских пилотов. Песков подчеркнул, что церемония состоится после рабочей программы, непосредственно перед вылетом.

Воздушный маршрут Аляска-Сибирь в годы Второй мировой войны использовался для переброски американских самолётов, поставляемых СССР в рамках программы ленд-лиза. Советские лётчики участвовали в их перегонке, некоторые погибли при выполнении этой миссии.

Самолёт Путина ещё не приземлился на Аляске, посадку ранее совершил другой борт
Самолёт Путина ещё не приземлился на Аляске, посадку ранее совершил другой борт

Напомним, сегодня в 22:30 на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске начнётся встреча президентов России и США. Президент США лично встретит Владимира Путина на аэродроме с особыми почестями. В администрации президента РФ уточнили, что самолёт прибудет в аэропорт Анкориджа в 11:00 (местное время). В ходе перелёта из Магадана глава государства займётся изучением материалов и проработкой основных вопросов предстоящих переговоров.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar