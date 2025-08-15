Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 18:20

Самолёт Путина ещё не приземлился на Аляске, посадку ранее совершил другой борт

Обложка © freepik/onlyyouqj

Обложка © freepik/onlyyouqj

Самолёт российской правительственной авиации прибыл на Аляску перед саммитом РФ и США. Об этом свидетельствуют данные онлайн-трансляции, за которой наблюдали около полумиллиона пользователей.

Ту-214 лётного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Анкориджа без российского президента Владимира Путина на борту. Как отмечают наблюдатели, борт, вероятно, доставил техническое оборудование или членов делегации для подготовки к переговорам с главой Штатов Дональдом Трампом.

Слоган саммита Путина и Трампа на Аляске — «Стремление к миру»
Слоган саммита Путина и Трампа на Аляске — «Стремление к миру»

Напомним, сегодня в 22:30 на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске начнётся встреча президентов России и США. Президент США лично встретит Владимира Путина на аэродроме с особыми почестями. В Кремле сообщили, что самолёт российского лидера приземлится в Анкоридже ровно в 11:00 по местному времени. Во время перелёта из Магадана Путин будет изучать документы и готовиться к ключевым темам переговоров.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar