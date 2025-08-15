Самолёт Путина ещё не приземлился на Аляске, посадку ранее совершил другой борт
Самолёт российской правительственной авиации прибыл на Аляску перед саммитом РФ и США. Об этом свидетельствуют данные онлайн-трансляции, за которой наблюдали около полумиллиона пользователей.
Ту-214 лётного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Анкориджа без российского президента Владимира Путина на борту. Как отмечают наблюдатели, борт, вероятно, доставил техническое оборудование или членов делегации для подготовки к переговорам с главой Штатов Дональдом Трампом.
Напомним, сегодня в 22:30 на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске начнётся встреча президентов России и США. Президент США лично встретит Владимира Путина на аэродроме с особыми почестями. В Кремле сообщили, что самолёт российского лидера приземлится в Анкоридже ровно в 11:00 по местному времени. Во время перелёта из Магадана Путин будет изучать документы и готовиться к ключевым темам переговоров.