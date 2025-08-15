Слоган саммита Путина и Трампа на Аляске — «Стремление к миру»

В зале анкориджского пресс-центра, где вскоре пройдёт совместная пресс-конференция Владимира Путина и Дональда Трампа, установлен баннер с надписью «Стремление к миру». Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места событий.

«Сейчас здесь идёт активная подготовка, проверяется каждое подключение, каждый микрофон», — пояснил один из организаторов.