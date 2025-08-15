Встреча Путина и Трампа
15 августа, 17:59

Слоган саммита Путина и Трампа на Аляске — «Стремление к миру»

Зал для пресс-конференции Путина и Трампа украшает слоган Стремление к миру

Обложка © Life.ru

В зале анкориджского пресс-центра, где вскоре пройдёт совместная пресс-конференция Владимира Путина и Дональда Трампа, установлен баннер с надписью «Стремление к миру». Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места событий.

«Сейчас здесь идёт активная подготовка, проверяется каждое подключение, каждый микрофон», — пояснил один из организаторов.

В настоящее время технические специалисты проводят финальную проверку звукового оборудования и осветительных систем. Президенты России и США уже находятся в пути к месту проведения саммита.

Ту-214 с Путиным на борту вошёл в воздушное пространство США
СМИ сообщают, что президент Америки планирует тепло встретить гостя из России и лично приветствовать его на аэродроме. Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что самолёт Владимира Путина прибудет в Анкоридж точно в 11:00 по местному времени. Переговоры президентов России и США на Аляске могут занять 6–7 часов из-за насыщенной программы, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Главной темой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа станет урегулирование ситуации на Украине.

Анастасия Никонорова
