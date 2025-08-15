Встреча Путина и Трампа
15 августа, 15:23

Песков не исключает, что встреча Путина и Трампа может продлиться 6-7 часов

Обложка © Kremlin.ru

Встреча президентов России и США на Аляске может продлиться около 6-7 часов в силу большого количества запланированных мероприятий. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что встреча начнётся с разговора тет-а-тет. Затем будут переговоры в составе делегаций.

«Возможно, в формате рабочего ланча. Затем лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию. Ну, в целом можно представить, что, конечно, минимум часов 6-7 на это уйдёт», — отметил Песков.

Напомним, что встреча президентов начнётся сегодня в 22:30 на Аляске, в стенах военной базы Элмендорф-Ричардсон. Хозяин Белого дома намерен встретить своего российского визави с исключительным почётом лично на аэродроме. В Кремле уже успокоили, что самолёт президента РФ должен приземлиться в Анкоридже точно в 11:00 по местному времени. В ходе авиаперелёта из Магадана на Аляску Владимир Путин планирует заниматься изучением документов, включая детальную проработку всех ключевых тезисов встречи.

Александра Вишнякова
