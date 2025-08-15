«В чём сила, американец?» Россияне предложили свой список вопросов для Дональда Трампа

В преддверии исторической встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом журналист кремлёвского пула Александр Юнашев предложил подписчикам подумать, какие вопросы можно задать главе Белого дома.

Оказалось, что россиян крайне волнует, как бы президент Штатов ответил на вопрос «В чём сила?» Это является прямой отсылкой к культовому фильму Алексея Балабанова «Брат-2».

«Слон он или нет», — предложил один из пользователей.

«Оказавшись перед Путиным, что Вы ему скажете?», — озвучил свой вариант другой пользователь.

«Когда Америка снова станет великой?» — съехидничал третий юзер.

Также среди особенно ярких вопросов, по мнению Юнашева, оказались «Доколе?»; «Как себя чувствует ухо?»; «Почём Аляска?» и думал ли Трамп о получении российского гражданства.