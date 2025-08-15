Встреча Путина и Трампа
15 августа, 06:35

Чучела лосей и бизонов: Life.ru публикует видео из отеля на Аляске, где поселили делегацию РФ

Российскую делегацию разместили на Аляске в колоритном отеле с чучелами лосей

Российскую делегацию разместили в 15 минутах пути от стадиона в Анкоридже, где поселили журналистов из РФ. Выбранный отель весьма скромен, зато он пропитан настоящим колоритом Аляски. Об этом рассказал журналист Life.ru Александр Юнашев.

  • Отель делегации РФ. Фото © Telegram / Юнашев Live
    Отель делегации РФ. Фото © Telegram / Юнашев Live
  • Фойе гостиницы. Фото © Telegram / Юнашев Live
    Фойе гостиницы. Фото © Telegram / Юнашев Live
  • Чучела в отеле. Фото © Telegram / Юнашев Live
    Чучела в отеле. Фото © Telegram / Юнашев Live
  • Ещё одно чучело. Фото © Telegram / Юнашев Live
    Ещё одно чучело. Фото © Telegram / Юнашев Live
  • Гидроплан позади отеля. Фото © Telegram / Юнашев Live
    Гидроплан позади отеля. Фото © Telegram / Юнашев Live
  • Чучело бизона в фойе гостиницы. Фото © Telegram / Юнашев Live
    Чучело бизона в фойе гостиницы. Фото © Telegram / Юнашев Live

Отель делегации РФ. Фото © Telegram / Юнашев Live

1 / 6

В лобби не встретишь блеска и пафоса, зато здесь всюду развешены чучела диких животных, в том числе лосей и бизонов. Они придают интерьеру уникальный шарм. Изысков в меню ресторана при гостинице тоже не нашлось. В основном это местная продукция, а также бургеры, сэндвичи и знакомые всем салаты. Для США ценники вполне нормальные.

«Никакой показной роскоши, всё очень умеренно», — написал журналист.

Кстати, по пути на Аляску российских журналистов в самолёте накормили котлетами по-киевски. Они сочли это добрым знаком перед переговорами. Между тем в Анкоридж прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. На выходе из аэропорта он показался в толстовке с надписью СССР.

Обложка © Telegram / Юнашев Live

