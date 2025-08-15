Чучела лосей и бизонов: Life.ru публикует видео из отеля на Аляске, где поселили делегацию РФ

Российскую делегацию разместили в 15 минутах пути от стадиона в Анкоридже, где поселили журналистов из РФ. Выбранный отель весьма скромен, зато он пропитан настоящим колоритом Аляски. Об этом рассказал журналист Life.ru Александр Юнашев.













В лобби не встретишь блеска и пафоса, зато здесь всюду развешены чучела диких животных, в том числе лосей и бизонов. Они придают интерьеру уникальный шарм. Изысков в меню ресторана при гостинице тоже не нашлось. В основном это местная продукция, а также бургеры, сэндвичи и знакомые всем салаты. Для США ценники вполне нормальные.

«Никакой показной роскоши, всё очень умеренно», — написал журналист.