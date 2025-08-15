Российских журналистов накормили котлетами по-киевски во время полёта на Аляску
Обложка © russianfood.com
Российских журналистов, которые полетели на Аляску освещать события грядущих переговоров между РФ и США, в самолёте накормили блюдом с намёком. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.
В меню самолёта, доставившего сотрудников российских СМИ в Анкоридж, были котлеты по-киевски. Журналисты сочли это добрым знаком перед переговорами.
Ранее Белый дом сообщил, что переговоры на Аляске стартуют сегодня в 22:00 по Москве. Известно, что российским журналистам предложили разместиться на местном стадионе со всей своей тяжеленной аппаратурой. Внутри им поставили раскладушки, окружённые тканевыми ширмами.