Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 05:39

Российских журналистов накормили котлетами по-киевски во время полёта на Аляску

Обложка © russianfood.com

Российских журналистов, которые полетели на Аляску освещать события грядущих переговоров между РФ и США, в самолёте накормили блюдом с намёком. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

В меню самолёта, доставившего сотрудников российских СМИ в Анкоридж, были котлеты по-киевски. Журналисты сочли это добрым знаком перед переговорами.

Лавров раскрыль роль встреч с Уиткоффом перед переговорами Путина и Трампа на Аляске
Ранее Белый дом сообщил, что переговоры на Аляске стартуют сегодня в 22:00 по Москве. Известно, что российским журналистам предложили разместиться на местном стадионе со всей своей тяжеленной аппаратурой. Внутри им поставили раскладушки, окружённые тканевыми ширмами.

Владимир Озеров
