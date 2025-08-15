Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 14:22

Песков: Вопрос Украины будет самым главным на переговорах Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Украинское урегулирование станет основной темой предстоящих переговоров лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на Аляске. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования», — подчеркнул Песков в беседе с корреспондентом «России 1» Павлом Зарубиным.

Life.ru узнал у психолога, как по лицам Путина и Трампа в первые секунды предвидеть исход саммита
Life.ru узнал у психолога, как по лицам Путина и Трампа в первые секунды предвидеть исход саммита

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнётся 15 августа около 22:30 мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Сначала лидеры переговорят наедине. Потом в диалог вступят делегации. Ранее Life.ru писал, кто представит Россию и США. Трамп прибудет на Аляску первым, чтобы лично встретить Путина.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • США
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar