Песков: Вопрос Украины будет самым главным на переговорах Путина и Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
Украинское урегулирование станет основной темой предстоящих переговоров лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на Аляске. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования», — подчеркнул Песков в беседе с корреспондентом «России 1» Павлом Зарубиным.
Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнётся 15 августа около 22:30 мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Сначала лидеры переговорят наедине. Потом в диалог вступят делегации. Ранее Life.ru писал, кто представит Россию и США. Трамп прибудет на Аляску первым, чтобы лично встретить Путина.