15 августа, 13:52

Песков подтвердил, что Трамп встретит Путина у трапа самолёта на Аляске

Обложка © Life.ru

Президент США Дональд Трамп встретит своего российского коллегу Владимира Путина у трапа самолёта на Аляске, подтвердил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что «пунктуальный отлёт» Путина в Анкоридж состоится после встречи с губернатором Магаданской области.

Life.ru узнал у психолога, как по лицам Путина и Трампа в первые секунды предвидеть исход саммита

Напомним, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся 15 августа около 22:00 мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Всё начнётся с беседы тет-а-тет, а продолжится переговорами делегаций. Ранее мы сообщали, кто представит Россию и США. Трамп прибудет на Аляску первым, американские СМИ сообщали, что он намерен лично и с наивысшими почестями встретить Путина в Анкоридже.

