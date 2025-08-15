Песков подтвердил, что Трамп встретит Путина у трапа самолёта на Аляске
Обложка © Life.ru
Президент США Дональд Трамп встретит своего российского коллегу Владимира Путина у трапа самолёта на Аляске, подтвердил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что «пунктуальный отлёт» Путина в Анкоридж состоится после встречи с губернатором Магаданской области.
Напомним, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся 15 августа около 22:00 мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Всё начнётся с беседы тет-а-тет, а продолжится переговорами делегаций. Ранее мы сообщали, кто представит Россию и США. Трамп прибудет на Аляску первым, американские СМИ сообщали, что он намерен лично и с наивысшими почестями встретить Путина в Анкоридже.