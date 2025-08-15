Встреча Путина и Трампа
15 августа, 13:15

Life.ru узнал у психолога, как по лицам Путина и Трампа в первые секунды предвидеть исход саммита

Психолог Абравитова назвала сигналы, сулящие саммиту на Аляске успех или провал

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Успех переговоров порой определяется ещё до их начала. Об этом можно судить по разным вербальным и невербальным сигналам. Участникам саммита на Аляске хорошо знакомы приёмы, с помощью которых можно расположить к себе собеседника. В беседе с Life.ru психолог Марианна Абравитова рассказала, сколько времени потребуется, чтобы сделать вывод об успешности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

Все маркеры будут заметны в первые несколько секунд. Наши внутренние настройки работают молниеносно, чтобы мы понимали, нравится ли нам человек и как он сам к нам расположен, говорит Абравитова. Микромимика, позы, слова, тон — абсолютно всё имеет значение. Что же касается дипломатии и политики, то там существует этикет, который все изучают, отметила она.

«Что же касается встречи на Аляске, она задумывается как миротворческая изначально, и (президент США Дональд) Трамп идёт туда как миротворец, поэтому там будут применены все так называемые миротворческие усилия. Это будет и тёплое рукопожатие, и проникновенные взгляды, и улыбки, и похлопывание по плечу. И, конечно, тут надо ещё учесть один тонкий момент: Трамп и (глава РФ Владимир) Путин давно знакомы», отметила эксперт.

В первые секунды и минуты никто не будет демонстрировать превосходство, даже Трамп не станет проталкивать вперёд свою позицию, уверена собеседница Life.ru. Изначальный смысл этой встречи — разговор на равных, иначе она сразу обречена на провал. Глава Белого дома прекрасно это понимает.

В политической сфере важны невербальные сигналы, которые помогают понять её потенциал. Обратите внимание на позы участников: уверенная, открытая поза — сидят прямо, не скрещивают руки и ноги — говорит о готовности к диалогу и доверии. Если собеседники занимают нейтральные или слегка наклонённые вперёд позиции — это знак заинтересованности и вовлечённости. Жесты: спокойные, умеренные движения руками, отсутствие нервных тиков или агрессивных жестов свидетельствуют о контроле и профессионализме.

Марианна Абравитова

Психолог

Также имеет значение, кто первым войдёт в кабинет. По словам психолога, лидеры обычно занимают места у двери или в центре — это показывает инициативу и статус. Также важно наблюдать за зрительным контактом: искренний взгляд, мягкое моргание и улыбка — признаки открытости и доброжелательности.

«В целом гармония в позах, отсутствие напряжения и позитивный настрой — хорошие предвестники успешной встречи в политическом контексте», заключила она.

Не приглашённые на Аляску Зеленский и Макрон решили устроить «междусобойчик»
Ранее Life.ru рассказывал, что Дональд Трамп отправился на Аляску, чтобы принять участие в саммите с российским президентом. Американские СМИ пишут, что глава США встретит Владимира Путина на красной дорожке лично. Кстати, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что он абсолютно спокоен перед встречей.

