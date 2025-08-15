Не приглашённые на Аляску Зеленский и Макрон решили устроить «междусобойчик»
BFMTV: Зеленский и Макрон договорились о встрече после саммита на Аляске
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP / Vlasov Sulaj
Президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский договорились о личной встрече после российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
«Президент Макрон и Зеленский условились после Аляски увидеться в подходящее время», — заявил представитель французской администрации.
Телеканал уточняет, что точные дата и место встречи пока не определены. Перед саммитом президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа Макрон и Зеленский также провели телефонные переговоры.
Напомним, переговоры Владимира Путина с американским коллегой начнутся в 22:30 по Москве в формате один на один. Большое внимание будет уделено урегулированию украинского конфликта, а также экономическому партнёрству и шагам по обеспечению стратегической стабильности. По словам Трампа, встреча с Путиным позволит проложить путь к мирному соглашению. Зеленский и европейские лидеры приглашения на встречу не получили. Политологи полагают, что киевский главарь остался не у дел, потому что не является легитимным президентом Украины.