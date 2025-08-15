Не приглашённые на Аляску Зеленский и Макрон решили устроить «междусобойчик»

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский договорились о личной встрече после российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент Макрон и Зеленский условились после Аляски увидеться в подходящее время», — заявил представитель французской администрации.