15 августа, 12:28

Не приглашённые на Аляску Зеленский и Макрон решили устроить «междусобойчик»

BFMTV: Зеленский и Макрон договорились о встрече после саммита на Аляске

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP / Vlasov Sulaj

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский договорились о личной встрече после российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент Макрон и Зеленский условились после Аляски увидеться в подходящее время», заявил представитель французской администрации.

Телеканал уточняет, что точные дата и место встречи пока не определены. Перед саммитом президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа Макрон и Зеленский также провели телефонные переговоры.

В Госдуме оценили вероятность встречи Путина и Зеленского после саммита с Трампом
В Госдуме оценили вероятность встречи Путина и Зеленского после саммита с Трампом

Напомним, переговоры Владимира Путина с американским коллегой начнутся в 22:30 по Москве в формате один на один. Большое внимание будет уделено урегулированию украинского конфликта, а также экономическому партнёрству и шагам по обеспечению стратегической стабильности. По словам Трампа, встреча с Путиным позволит проложить путь к мирному соглашению. Зеленский и европейские лидеры приглашения на встречу не получили. Политологи полагают, что киевский главарь остался не у дел, потому что не является легитимным президентом Украины.

Юрий Лысенко
  • Встреча Путина и Трампа
  • Эмманюэль Макрон
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
