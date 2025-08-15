В Госдуме оценили вероятность встречи Путина и Зеленского после саммита с Трампом
Депутат Чепа допустил встречу Путина и Зеленского после саммита с Трампом
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским после саммита с американским лидером Дональдом Трампом возможна, но не на следующий день, полагает Депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, всё зависит от того, как пройдут переговоры на Аляске.
«Но в какой-то момент, конечно, должна будет состояться встреча Путина и Зеленского, потому что подписывать итоговое соглашение Россия всё равно будет именно с Украиной», — подчеркнул парламентарий.
Кроме того, собеседник «Ленты.ру» оптимистично оценил перспективу переговоров Путина и Трампа. По его словам, Россия последовательно демонстрирует стремление к миру и открыта для диалога на всех уровнях и площадках. Вашингтону есть что предложить Москве, как и нам есть чем заинтересовать американцев, заключил депутат ГД РФ.
Напомним, встреча президентов России и США в Анкоридже на Аляске начнётся в пятницу, 15 августа, в 22:00 по московскому времени. Эту информацию подтвердил Белый дом. При этом Владимира Зеленского не пригласили на Аляску. Между тем Трамп назвал предстоящий саммит с Путиным подготовкой к мирному соглашению по Украине. Кроме того, политик сделал ёмкое заявление перед беседой с российским коллегой. К слову, Трамп намерен принять Путина на Аляске с наивысшими почестями.