В Госдуме оценили вероятность встречи Путина и Зеленского после саммита с Трампом

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским после саммита с американским лидером Дональдом Трампом возможна, но не на следующий день, полагает Депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, всё зависит от того, как пройдут переговоры на Аляске.

«Но в какой-то момент, конечно, должна будет состояться встреча Путина и Зеленского, потому что подписывать итоговое соглашение Россия всё равно будет именно с Украиной», — подчеркнул парламентарий.