«Решится на встрече, куда его не пригласили»: Для Зеленского настал самый опасный момент

Саммит президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске может стать переломным моментом для Украины, создав серьёзные риски для её верхушки. Британская газета Telegraph считает, что это самый опасный этап для Владимира Зеленского, поскольку судьба его страны может быть определена без его участия.

Издание отмечает, что в случае неблагоприятного исхода переговоров экс-комику придётся выбирать между подписанием невыгодного соглашения или отказом, что грозит обвинениями в агрессии и потерей поддержки Вашингтона. Telegraph подчёркивает, что для Зеленского это критическая развилка, способная кардинально изменить ход конфликта.

«Для Владимира Зеленского... это, пожалуй, самый опасный момент войны — тот, когда судьба его страны может решиться на встрече, на которую его не пригласили», — уточнили в агентстве.

Эксперты издания также указывают, что позиция США после переговоров может резко измениться, оставив Киев без ключевого союзника. Пока Зеленский не комментировал возможные последствия саммита, но, по данным источников, украинская сторона внимательно отслеживает подготовку к встрече.