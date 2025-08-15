Фицо выразил надежду, что встреча Путина и Трампа приведёт к перемирию
Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил свою главную надежду относительно предстоящей встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на Аляске. По его мнению, ключевая цель этого диалога — положить конец кровопролитию на Украине.
«Для нашего правительства принципиально важно, чтобы сегодняшняя встреча двух влиятельных мировых лидеров способствовала достижению перемирия и прекращению бессмысленного истребления славян», — заявил Фицо на пресс-конференции в пятницу.
Он добавил, что, хотя встреча может породить и другие, неоднозначно воспринимаемые результаты, для Словакии, как страны, приверженной миру, наиболее значимым итогом стало бы именно достижение перемирия на американской земле. Фицо также подчеркнул, что крайне важно, чтобы достигнутые договоренности о прекращении огня соблюдались.
«Война, по-видимому, по-прежнему выгодна некоторым. Несмотря на продолжающиеся попытки ослабить Россию через украинский конфликт, эти действия не приносят желаемого результата», — заключил словацкий премьер-министр.
Как писал Life.ru, урегулирование украинского кризиса станет главной темой обсуждения на предстоящей встрече президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на Аляске. Ожидается, что диалог лидеров двух держав в Анкоридже начнётся вечером в пятницу, 15 августа. Примечательно, что Владимир Зеленский не был приглашён на эти переговоры. Тем временем, Дональд Трамп охарактеризовал предстоящий саммит с российским коллегой как подготовительный этап к заключению мирного соглашения по Украине.