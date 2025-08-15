Путин и Трамп вышли из самолётов и пожали друг другу руки

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пожали друг другу руки на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, где состоится саммит РФ и Соединённых Штатов. Главы государств почти одновременно вышли из своих самолётов.

Рукопожатие Путина и Трампа. Видео © Life.ru

Президенты несколько секунд жали друг другу руки, после чего с улыбкой пошли в сторону своих кортежей.

Напомним, несколько минут назад самолёт Путина приземлился на военной базе в Анкоридже на Аляске. Там его уже ждал президентский автомобиль Aurus. Саммит Россия — США должен был начаться в 22:00, но начало пришлось несколько задержать.