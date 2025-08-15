Life.ru публикует видео рукопожатия Путина и Трампа на Аляске

Life.ru публикует видео, на котором Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись рукопожатием перед началом переговоров на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Главы государств почти одновременно вышли из своих самолётов.

Рукопожатие Путина и Трампа. Видео © Life.ru

На кадрах видно, что Трамп стоит на красной дорожке и аплодирует, когда видит Путина. Политики жали друг другу руки несколько секунд и, как заметил голос за кадром, это было похоже на встречу добрых друзей.