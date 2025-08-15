Life.ru публикует видео рукопожатия Путина и Трампа на Аляске
Обложка © Life.ru
Life.ru публикует видео, на котором Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись рукопожатием перед началом переговоров на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Главы государств почти одновременно вышли из своих самолётов.
Рукопожатие Путина и Трампа. Видео © Life.ru
На кадрах видно, что Трамп стоит на красной дорожке и аплодирует, когда видит Путина. Политики жали друг другу руки несколько секунд и, как заметил голос за кадром, это было похоже на встречу добрых друзей.
Самолёт Владимира Путина приземлился на военной базе около 21:55 по московскому времени. Борт Трампа прибыл немногим раньше. Как сообщали СМИ со ссылкой на Белый дом, встреча Путина и Трампа пройдёт в формате три на три. К американскому президенту добавятся госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.