В США объяснили, почему Зеленский в ужасе от саммита Путина и Трампа
The Hill: Зеленский в ужасе от возможных последствий саммита Путина и Трампа
Владимир Зеленский опасается последствий саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники в окружении киевского главаря.
«Зеленский в ужасе от самой концепции очной встречи Трампа и Путина. У его беспокойства есть две причины: непосредственный страх того, что Трамп пойдёт на уступки, и более широкая <...>, согласно которой Украина должна быть прямой стороной любых переговоров, влияющих на её будущее», — пишет американское издание.
Напомним, встреча Владимира Путина с американским коллегой пройдёт на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон, штат Аляска. Старт назначен на 22:30 по московскому времени. Дональд Трамп собирается оказать гостю из России шикарный приём и лично встретить его на аэродроме. В преддверии саммита Владимир Зеленский, которого на Аляску не приглашали, организовал сбор ставки и заявил, что необходимо готовиться к завершению конфликта. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что трёхсторонняя встреча с участием киевского главаря может случиться, если сегодняшние переговоры с американской стороной будут успешными.