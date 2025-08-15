В США объяснили, почему Зеленский в ужасе от саммита Путина и Трампа

Владимир Зеленский опасается последствий саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники в окружении киевского главаря.

«Зеленский в ужасе от самой концепции очной встречи Трампа и Путина. У его беспокойства есть две причины: непосредственный страх того, что Трамп пойдёт на уступки, и более широкая <...>, согласно которой Украина должна быть прямой стороной любых переговоров, влияющих на её будущее», — пишет американское издание.