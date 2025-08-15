Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 18:25

В США объяснили, почему Зеленский в ужасе от саммита Путина и Трампа

The Hill: Зеленский в ужасе от возможных последствий саммита Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский опасается последствий саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники в окружении киевского главаря.

«Зеленский в ужасе от самой концепции очной встречи Трампа и Путина. У его беспокойства есть две причины: непосредственный страх того, что Трамп пойдёт на уступки, и более широкая <...>, согласно которой Украина должна быть прямой стороной любых переговоров, влияющих на её будущее», — пишет американское издание.

Не приглашённые на Аляску Зеленский и Макрон решили устроить «междусобойчик»
Не приглашённые на Аляску Зеленский и Макрон решили устроить «междусобойчик»

Напомним, встреча Владимира Путина с американским коллегой пройдёт на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон, штат Аляска. Старт назначен на 22:30 по московскому времени. Дональд Трамп собирается оказать гостю из России шикарный приём и лично встретить его на аэродроме. В преддверии саммита Владимир Зеленский, которого на Аляску не приглашали, организовал сбор ставки и заявил, что необходимо готовиться к завершению конфликта. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что трёхсторонняя встреча с участием киевского главаря может случиться, если сегодняшние переговоры с американской стороной будут успешными.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar