«Пора завершать»: Зеленский созвал ставку в преддверии встречи Путина и Трампа
В преддверии переговоров российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Владимир Зеленский провёл совещание ставки, где отметил «успехи» ВСУ под Красноармейском (Покровском). Также глава киевского режима выразил надежду на успешное завершение двусторонней встречи на Аляске, и заявил, что рассчитывает на дальнейшие переговоры с представителями украинской делегации.
«Ожидаю сегодня же доклад разведки об актуальных намерениях российской стороны и её подготовке к встрече на Аляске. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и разговору лидеров в трёхстороннем формате», — выразил своё мнение Зеленский.
По словам бывшего комика, пришло время «завершать войну», поэтому он особо подчеркнул, что не только Киев стремиться к этому, но и хочет увидеть ответные шаги Москвы. Особая роль в процессе урегулирования конфликта отведена Вашингтону.
«Надеемся на Америку. Готовы, как всегда, работать максимально продуктивно», — подытожил главарь киевского режима.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя для Life.ru 20-километровый прорыв российских войск на Красноармейском направлении, который стал шоком для ВСУ, заявил, что фронтовая обстановка складывается в пользу российской стороны. Это полностью противоречит словам Зеленского на совещании ставки.