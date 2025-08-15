В преддверии переговоров российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Владимир Зеленский провёл совещание ставки, где отметил «успехи» ВСУ под Красноармейском (Покровском). Также глава киевского режима выразил надежду на успешное завершение двусторонней встречи на Аляске, и заявил, что рассчитывает на дальнейшие переговоры с представителями украинской делегации.

«Ожидаю сегодня же доклад разведки об актуальных намерениях российской стороны и её подготовке к встрече на Аляске. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и разговору лидеров в трёхстороннем формате», — выразил своё мнение Зеленский.

По словам бывшего комика, пришло время «завершать войну», поэтому он особо подчеркнул, что не только Киев стремиться к этому, но и хочет увидеть ответные шаги Москвы. Особая роль в процессе урегулирования конфликта отведена Вашингтону.

«Надеемся на Америку. Готовы, как всегда, работать максимально продуктивно», — подытожил главарь киевского режима.