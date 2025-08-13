Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

13 августа, 11:03

Падение крепости: Life.ru узнал следующий шаг Армии России после шокирующего броска на 20 км

Эксперт Дандыкин предрёк скорое освобождение Покровска после прорыва на 20 км

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Ситуация на фронте складывается в пользу российских войск, а Красноармейск (Покровск) остаётся одним из ключевых направлений в освобождении Донбасса. Так военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал Life.ru шокировавший ВСУ прорыв Российской армии на 20 км.

«Если в общем брать ситуацию на фронте, то она в нашу пользу, это очевидно. Покровск — один из ключевых в освобождении Донбасса, это также очевидно», — отметил он.

По словам эксперта, ВСУ в Красноармейске находятся в тяжёлом положении: российские войска уже в крепости, а пути снабжения противника перекрыты.

Нами перекрыты пути под огневым воздействием: поставки боеприпасов, ротации войск и вообще любые пути, любая помощь для ВСУ.

Военный эксперт Василий Дандыкин

Аналогичные бои идут в районе Константиновки, где российские подразделения действуют по флангам. Эксперт выразил уверенность, что в ближайшее время последуют хорошие новости с фронта. Кроме того, Дандыкин связал успехи на поле боя с переговорами на Аляске, заявив, что Россия идёт на них «в выигрышной позиции, в сильной позиции, с успехами на фронте, с фактами».

«Картье» и «Гуччи», а не Покровск: Почему комбаты ВСУ истерят по поводу очередного поражения ВСУ из-за границы
«Картье» и «Гуччи», а не Покровск: Почему комбаты ВСУ истерят по поводу очередного поражения ВСУ из-за границы

Напомним, ВСУ столкнулись с серьёзными трудностями на фронте после прорыва российских войск к северу от Красноармейска (Покровск). По данным Генштаба Вооружённых сил Украины, на данном направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Вчера появились сообщения о резком рывке Армии России — наши прорвались вглубь обороны противника на 20 километров, вбив глубокий клин между пока ещё подконтрольными ВСУ Красноармейском (Покровск) и Константиновкой. По некоторым сведениям, подразделения ВСУ отступают из-под Доброполья из-за нехватки подготовки и снабжения.

Ольга Годуненко
