Падение крепости: Life.ru узнал следующий шаг Армии России после шокирующего броска на 20 км

Ситуация на фронте складывается в пользу российских войск, а Красноармейск (Покровск) остаётся одним из ключевых направлений в освобождении Донбасса. Так военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал Life.ru шокировавший ВСУ прорыв Российской армии на 20 км.

«Если в общем брать ситуацию на фронте, то она в нашу пользу, это очевидно. Покровск — один из ключевых в освобождении Донбасса, это также очевидно», — отметил он.

По словам эксперта, ВСУ в Красноармейске находятся в тяжёлом положении: российские войска уже в крепости, а пути снабжения противника перекрыты.

Нами перекрыты пути под огневым воздействием: поставки боеприпасов, ротации войск и вообще любые пути, любая помощь для ВСУ. Военный эксперт Василий Дандыкин