Как Богдан Кротевич «обороняет» Украину из Лондона «Картье» и «Гуччи» для Сергея Филимонова, пока его «Волки да Винчи» мрут под Красноармейском В украинских соцсетях бушует паника из-за обвалившегося северней Покровска фронта. За короткое время российские войска прошли вглубь обороны ВСУ, по разным оценкам, от 11 до 25 км. При этом комбаты Незалежной выясняют, кто виноват, из-за границы. Чем они там занимаются? 12 августа, 21:15

Об этом, в частности, обращаясь к Зеленскому, истерично пишет бывший начальник штаба 12-й бригады «Азова»*, попавший в российский плен и распиаренный после этого на Украине, бывший «защитник» Мариуполя Богдан Тавр Кротевич.

— Пан президент, я искренне не знаю, что именно вам докладывают, но информирую: на линии Покровск – Константиновка без преувеличения полная п***. И эта п*** нарастает уже давно, ухудшаясь с каждым днём, — матерится в своём аккаунте в соцсети Х «герой Азовстали». — Покровск и Мирноград практически окружены. Константиновка — в полуокружении. Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки (Славянско-Краматорская агломерация — по сути, последний бастион обороны ВСУ в ДНР. — Прим. Life.ru).

Судя по подобным сообщениям, похоже, потенциал для дальнейшего продвижения у нашей армии большой: как пишут различные украинские околовоенные деятели, сопротивляться натиску России там особо некому. Спешно переброшенные на горящие участки «непобедимые» «азовцы»* несут там тяжёлые потери.

Как Богдан Кротевич «обороняет» Украину из Лондона

Полгода назад этот вояка уволился из «Азова»* и уехал жить в Лондон якобы для создания «Стратегического оперативно-разведывательного агентства», которое, как писала западная пресса, будет работать на самом широком фронте — против России, Белоруссии, КНДР и других недружественных Украине стран.

Публичная история Кротевича началась в момент взятия Российской армией Мариуполя и окружения засевших в нём на заводе «Азовсталь» боевиков «Азова»*. В тот момент главари нацбата — Тавр, Редис и Калина — стали настоящими медиазвёздами, вещавшими из подземных катакомб завода, по сути, с одной целью — лишь бы их оттуда вытащили живыми.

Когда каратели сдались, Кротевич, как и его подельники, попал в плен и позже вернулся на Украину после обмена как национальный герой. Режим Зеленского обласкал карателя шикарной квартирой стоимостью в полмиллиона долларов в элитном киевском ЖК «Новопечерские Липки» в самом центре Киева.

А вдобавок Тавр прикупил ещё одну квартирку поскромнее — 65 квадратов в селе Софиевская Борщаговка, это в Бучанском районе Киевской области. Некоторые депутаты Верховной рады попытались было поднять скандал из-за такого расточительства, но тема «жилья для героев» затихла, так и не начавшись.

Похоже, с тех пор вернувшийся в «Азов»* Кротевич служил лишь для галочки — всегда ухоженный, он регулярно появлялся в эфирах центральных украинских телеканалов и в популярных блогах, позволяя себе разного рода выходки. Например, год назад, комментируя план контрнаступления ВСУ, вояка назвал его «тотальным дебилизмом».

Но апофеозом и возможной причиной ухода из «Азова»*, похоже, стала оскорбительная реплика в адрес Илона Маска. В начале этого года у себя в аккаунте Маск написал, что Зеленский не может «представлять волю народа Украины, если он не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы». В ответ на этот пост Кротевич написал комментарий: «Пошёл на …»

«Картье» и «Гуччи» для Сергея Филимонова, пока его «Волки да Винчи» мрут под Красноармейском

Ещё один командир, доблестно защищающий Покровск из заграничных поездок, — 31-летний бывший футбольный хулиган, «сын Перуна» и уголовник Сергей Филимонов. Яркого драчуна однажды приметил основатель радикальной партии «Национальный корпус» Андрей Белый Вождь Билецкий**, предложивший возглавить киевское крыло этой организации.

После этого Филимонов отрабатывал заказы СБУ — оказывал услуги по захвату стройплощадок, занимался вымогательством и нападениями на бизнесменов, а в 2019 году даже был замечен в разжигании беспорядков в Гонконге.

С 2022 года Филя занимался тем, что снимал контент с убийствами и издевательствами над пленными российскими военными, а после ликвидации главаря 1-й отдельной механизированной бригады ВСУ, известной как «Волки да Винчи», Дмитрия Коцюбайло, занял его место и успешно монетизировал свою новую работу.

Кроме прочих злодейств сейчас Филимонов заведует всеми сборами донатов для подразделения. Они ведутся практически нон-стоп на всех площадках «Волков» и их членов. Акции проходят под девизом «Один из стаи», и до недавнего времени они собирали десятки миллионов рублей по курсу.

Дело пошло настолько ладно, что вся его семья стала одеваться исключительно от-кутюр и кататься по самым дорогим курортам мира. Доходы позволяют ему носить часы Rolex за тридцать тысяч долларов, дарить жене дорогие ювелирные украшения от Van Cleef и Chanel, обучать детей в элитной школе. Валерия Филимонова, жена Фили, теперь мнит себя светской львицей — она участвует в гламурных фотосессиях и показах мод.

На Украине многие обвиняют комбата в том, что на передовую он если и едет, то только за фотками для личного пиара. На фоне красивых картинок жизни Филимонова в роскошных отелях прямо сейчас вояки из «Волков да Винчи» гибнут в окопах, сдавая Красноармейск российским войскам.

