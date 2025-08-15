Самолёт Путина прибыл на Аляску

В июне 2019 года на полях саммита G20 в японской Осаке состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры, ставшие шестыми по счёту личными переговорами лидеров двух стран, проходили в закрытом формате с участием только переводчиков и продолжались около полутора часов. Основными темами обсуждения стали актуальные международные вопросы: ситуация вокруг Украины, включая инцидент в Керченском проливе и судьбу задержанных украинских моряков; перспективы контроля над вооружениями после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности; кризис в Венесуэле; ситуация на Ближнем Востоке, включая сирийское урегулирование и иранскую ядерную программу. Несмотря на конструктивный характер переговоров и взаимное признание важности диалога между двумя ядерными державами, встреча не привела к каким-либо прорывным решениям. По её итогам Дональд Трамп отметил ценность подобных личных контактов на высшем уровне. Эти переговоры оказались последними в истории личного общения двух президентов — следующая встреча состоялась лишь шесть лет спустя, в 2025 году.