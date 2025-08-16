Западные СМИ отметили «далёкий от холодного» язык тела на встрече Путина и Трампа

Атмосфера встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп на Аляске была гораздо более тёплой, чем ожидалось, а язык тела двух лидеров был далёк от холодного. Об этом сообщает американский телеканал «CNN».

Во время приближения Путина к Трампу по красной дорожке президент США несколько раз хлопнул в ладоши, приветствуя своего российского коллегу на американской земле впервые за 10 лет. Лидеры обменялись крепкими рукопожатиями и вместе направились к лимузину Белого дома.