Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 22:10

Западные СМИ отметили «далёкий от холодного» язык тела на встрече Путина и Трампа

CNN: Язык тела на встрече Путина и Трампа был далёк от холодного

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Атмосфера встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп на Аляске была гораздо более тёплой, чем ожидалось, а язык тела двух лидеров был далёк от холодного. Об этом сообщает американский телеканал «CNN».

Во время приближения Путина к Трампу по красной дорожке президент США несколько раз хлопнул в ладоши, приветствуя своего российского коллегу на американской земле впервые за 10 лет. Лидеры обменялись крепкими рукопожатиями и вместе направились к лимузину Белого дома.

Обошлись без посторонних: Путин и Трамп ехали в одном лимузине без переводчика
Обошлись без посторонних: Путин и Трамп ехали в одном лимузине без переводчика

Перед началом официальных переговоров Путин и Трамп обменялись улыбками и несколькими репликами, что также свидетельствовало о дружелюбной атмосфере. Переговоры между российской и американской стороной в формате три на три проходят на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Они длятся уже более двух часов.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar