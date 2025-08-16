Западные СМИ отметили «далёкий от холодного» язык тела на встрече Путина и Трампа
CNN: Язык тела на встрече Путина и Трампа был далёк от холодного
Обложка © Life.ru
Атмосфера встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп на Аляске была гораздо более тёплой, чем ожидалось, а язык тела двух лидеров был далёк от холодного. Об этом сообщает американский телеканал «CNN».
Во время приближения Путина к Трампу по красной дорожке президент США несколько раз хлопнул в ладоши, приветствуя своего российского коллегу на американской земле впервые за 10 лет. Лидеры обменялись крепкими рукопожатиями и вместе направились к лимузину Белого дома.
Перед началом официальных переговоров Путин и Трамп обменялись улыбками и несколькими репликами, что также свидетельствовало о дружелюбной атмосфере. Переговоры между российской и американской стороной в формате три на три проходят на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Они длятся уже более двух часов.