Обошлись без посторонних: Путин и Трамп ехали в одном лимузине без переводчика

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, направляясь к месту проведения саммита на Аляске в лимузине Белого дома, общались без переводчика, поскольку российский лидер хорошо владеет английским языком и способен свободно разговаривать на нём. Об этом пишет издание New York Times.

