Обошлись без посторонних: Путин и Трамп ехали в одном лимузине без переводчика
Лимузин, в котором Владимир Путин и Дональд Трамп добирались до места проведения саммита. Обложка © Life.ru
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, направляясь к месту проведения саммита на Аляске в лимузине Белого дома, общались без переводчика, поскольку российский лидер хорошо владеет английским языком и способен свободно разговаривать на нём. Об этом пишет издание New York Times.
«Судя по всему, переводчиков не было, а Путин достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы вести беседу», — говорится в материале NYT.
Встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прямо сейчас проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, в составе три-на-три. Публично лидеры не проронили ни слова, хотя журналисты перешли на крик, пытаясь задать вопросы перед началом переговоров.