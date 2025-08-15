Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 20:22

Обошлись без посторонних: Путин и Трамп ехали в одном лимузине без переводчика

NYT: Путин и Трамп в лимузине Белого дома общались без переводчика

Лимузин, в котором Владимир Путин и Дональд Трамп добирались до места проведения саммита. Обложка © Life.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, направляясь к месту проведения саммита на Аляске в лимузине Белого дома, общались без переводчика, поскольку российский лидер хорошо владеет английским языком и способен свободно разговаривать на нём. Об этом пишет издание New York Times.

«Судя по всему, переводчиков не было, а Путин достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы вести беседу», — говорится в материале NYT.

Встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прямо сейчас проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, в составе три-на-три. Публично лидеры не проронили ни слова, хотя журналисты перешли на крик, пытаясь задать вопросы перед началом переговоров.

