Путин и Трамп оставили без ответов вопросы журналистов перед началом саммита
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали встречу в формате «три на три». Они обошлись без традиционных вступительных слов для прессы.
Журналисты попытались задать вопросы Путину и Трампу на Аляске. Видео © Life.ru
Российские и американские журналисты наперебой пытались задать вопросы президенту России Владимиру Путину и лидеру США Дональду Трампу на Аляске. СМИ практически одновременно выкрикивали вопросы. Корреспондент Life.ru Александр Юнашев поинтересовался, готов ли Владимир Путин к трёхсторонней встрече с Владимиром Зеленским. Однако все выкрики остались без ответов.
Сейчас встреча президентов России и США проходит в закрытом для прессы режиме. После этого планируется пресс-конференция. Напомним, лидеры тепло поприветствовали друг друга по прилёте и обменялись рукопожатиями. После этого на одном автомобиле они отправились к месту саммита.
