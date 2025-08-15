Путин и Трамп оставили без ответов вопросы журналистов перед началом саммита

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали встречу в формате «три на три». Они обошлись без традиционных вступительных слов для прессы.

Российские и американские журналисты наперебой пытались задать вопросы президенту России Владимиру Путину и лидеру США Дональду Трампу на Аляске. СМИ практически одновременно выкрикивали вопросы. Корреспондент Life.ru Александр Юнашев поинтересовался, готов ли Владимир Путин к трёхсторонней встрече с Владимиром Зеленским. Однако все выкрики остались без ответов.