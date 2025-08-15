Встреча Путина и Трампа
15 августа, 19:48

Путин и Трамп оставили без ответов вопросы журналистов перед началом саммита

Журналисты наперебой выкрикивали вопросы Путину и Трампу на Аляске

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали встречу в формате «три на три». Они обошлись без традиционных вступительных слов для прессы.

Журналисты попытались задать вопросы Путину и Трампу на Аляске. Видео © Life.ru

Российские и американские журналисты наперебой пытались задать вопросы президенту России Владимиру Путину и лидеру США Дональду Трампу на Аляске. СМИ практически одновременно выкрикивали вопросы. Корреспондент Life.ru Александр Юнашев поинтересовался, готов ли Владимир Путин к трёхсторонней встрече с Владимиром Зеленским. Однако все выкрики остались без ответов.

Путин и Трамп обменялись несколькими репликами на красной дорожке в аэропорту

Сейчас встреча президентов России и США проходит в закрытом для прессы режиме. После этого планируется пресс-конференция. Напомним, лидеры тепло поприветствовали друг друга по прилёте и обменялись рукопожатиями. После этого на одном автомобиле они отправились к месту саммита.

Обложка © Life.ru

Лия Мурадьян
