Путин и Трамп обменялись несколькими репликами на красной дорожке в аэропорту

Владимир Путин и Дональд Трамп тепло поприветствовали друг друга перед началом переговоров в Анкоридже. На лётном поле лидеры обменялись несколькими репликами перед официальной фотографией, сделанной на фоне флагов двух стран.

Во время короткой прогулки по красной ковровой дорожке к ожидавшему их автомобилю президенты продолжили неформальное общение. Разговор на мгновение прервал громкий звук взлёта истребителей F-22A ВВС США, которые ранее сопровождали борт российского лидера при заходе на посадку.