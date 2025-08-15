Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 19:38

Путин и Трамп обменялись несколькими репликами на красной дорожке в аэропорту

Владимир Путин и Дональд Трамп тепло поприветствовали друг друга перед началом переговоров в Анкоридже. На лётном поле лидеры обменялись несколькими репликами перед официальной фотографией, сделанной на фоне флагов двух стран.

Во время короткой прогулки по красной ковровой дорожке к ожидавшему их автомобилю президенты продолжили неформальное общение. Разговор на мгновение прервал громкий звук взлёта истребителей F-22A ВВС США, которые ранее сопровождали борт российского лидера при заходе на посадку.

Журналисты, присутствовавшие на церемонии, попытались задать вопросы, в первую очередь обращаясь к Владимиру Путину, который впервые за десять лет прибыл на территорию Соединённых Штатов. Однако представители американского протокола вежливо, но твёрдо пресекли эти попытки, поблагодарив прессу и дав понять, что ответов на вопросы в данный момент не последует.

Переговоры Путина и Трампа стартовали на Аляске
Для встречи на Аляске лидеры двух стран выбрали галстуки в красных тонах. После короткого приветствия и крепкого рукопожатия Путин и Трамп вместе сели в Cadillac.

Артём Гапоненко
