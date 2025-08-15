Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 19:30

Переговоры Путина и Трампа стартовали на Аляске

На Аляске стартовали переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Они проходят в формате «три на три»: лидеров сопровождают глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

Напомним, что в Белом доме ранее уже окрестили эту встречу исторической. В Кремле рассказали, что переговоры могут продлиться 7-6 часов. Саммит проходит под слоганом «Стремление к миру». Кстати, это уже седьмая личная встреча лидеров.

Объединил «кадиллак»: Путин и Трамп на одном автомобиле отправились к месту саммита
Объединил «кадиллак»: Путин и Трамп на одном автомобиле отправились к месту саммита

Предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась в июне 2019 года на полях саммита G20 в японской Осаке. Переговоры проходили в закрытом формате с участием только переводчиков и продолжались около полутора часов.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar