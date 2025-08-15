Переговоры Путина и Трампа стартовали на Аляске

На Аляске стартовали переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Они проходят в формате «три на три»: лидеров сопровождают глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

Напомним, что в Белом доме ранее уже окрестили эту встречу исторической. В Кремле рассказали, что переговоры могут продлиться 7-6 часов. Саммит проходит под слоганом «Стремление к миру». Кстати, это уже седьмая личная встреча лидеров.