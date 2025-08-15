В России всё культурнее: Журналист Life.ru назвал хаосом манеру американской прессы

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске начали встречу в формате «три на три» без традиционных для саммитов вступительных слов, открытых для прессы. Открытая часть мероприятия прошла под шквалом вопросов от прессы. Присутствовавший на месте журналист кремлёвского пула назвал хаосом манеры американской прессы.

«К вопросу об американской манере общения со спикерами. Выкрики, хаос, сотрудники достаточно грубо выгоняют журналистов», — отметил корреспондент Life.ru Александр Юнашев.

Он добавил, что российские журналисты, как и сам президент, к такому не привыкли. Представители отечественной прессы пытались подстроиться, но всё же остались при мнении, что в «России всё происходит культурнее»