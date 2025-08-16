Встреча Путина и Трампа
15 августа, 21:01

Тёплая атмосфера и разговор без переводчиков: Что мировые СМИ пишут о встрече Путина и Трампа

Встреча президентов России и США. Обложка © Life.ru

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже стала главным информационным поводом для ведущих мировых изданий. Первые полосы The Washington Post, The New York Times, The Times, The Guardian, Die Zeit и других влиятельных СМИ полностью посвящены этому событию.

Как отмечают журналисты NBC, тёплая атмосфера приветствия резко контрастирует с напряжённой перепалкой между Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме в конце февраля. Корреспонденты CNN обратили внимание на неформальную обстановку: улыбающийся Путин, выглядывающий из окна президентского лимузина Трампа, и дружеские похлопывания по плечу при встрече. The New York Times сообщает об интересной особенности общения: президенты беседовали в машине без переводчика. Как известно, Путин хорошо владеет английским и может поддерживать разговор на этом языке.

Как отмечает Financial Times, лидеры чувствовали себя комфортно в обществе друг друга. Трамп аплодировал российскому президенту, ожидая его на красной дорожке, после чего они обменялись рукопожатием и направились к месту переговоров.

Эксперт по языку тела Пэтти Энн Вуд, чьё мнение приводит Newsweek, обратила внимание на жесты Трампа. По её словам, его улыбка и осанка свидетельствовали об уверенности, а во время рукопожатия он занял менее доминирующую позицию, чем обычно, что могло указывать на восприятие Путина как сильного оппонента.

Daily Mail пишет, что после короткого обмена репликами президенты сели в один лимузин и отправились на переговоры. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию: некоторые пользователи соцсетей, как сообщает Express, сочли его излишне дружелюбным по отношению к России.

Итальянская La Repubblica сравнила прибытие лидеров с «хореографией», отметив их тёплое общение. La Vanguardia подчеркнула, что сам факт приглашения Путина символизирует возвращение России в число великих держав. Издание также обратило внимание на свитер главы МИД РФ Сергея Лаврова с надписью «СССР», расценив это как намёк на преемственность советской эпохи.

El Mundo предположило, что саммит выгоден обеим сторонам: Трампу — как возможность продемонстрировать дипломатические навыки, а Путину — для закрепления успехов России в украинском конфликте. Однако издание отметило, что из-за глубоких разногласий гарантировать успех переговоров невозможно.

В России всё культурнее: Журналист Life.ru назвал хаосом манеру американской прессы

Сейчас встреча президентов России и США проходит в закрытом для прессы режиме. Переговоры идут в формате 3 на 3, с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова, госсекретаря Марко Рубио и спецпредставителя Стивена Уиткоффа. Далее по программе — встреча в расширенном составе.

Артём Гапоненко
